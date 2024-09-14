الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ الأكثر تأثيرا في رياضة الملاكمة عالميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حقق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، المركز الأول في تصنيف ESPN العالمي، وذلك في إطار تأثيره اللافت في فنون الملاكمة وفنون القتال المختلطة ومصارعة المحترفين، وذلك بعدما تكثفت جهوده في جعل السعودية مكاناً يحتضن البطولات الرياضية الكبرى، ويستقطبها مثل مباريات المصارعة الحرة (WWE)، التي ستستمر لمدة 10 سنوات بعد الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي للمصارعة.

التصنيف العالمي حدد 4 عوامل جعلت من شخصية تركي آل الشيخ الفائز في المركز الأول، إذ تلخصت في الاستقلالية والقدرة على التأثير في مجال الرياضة عبر اتخاذ القرارات، فضلاً عن قدرته بدعم عقد الصفقات، والتأثير في السوق، بجانب القدرة على تغيير المشهد بناء على الكاريزما التي يتمتع بها.

يقول موقع سبورت بيزنيس جورنال إن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، استطاع بسرعة كبيرة التغيير والتأثير في البطولات الرياضية خاصة ذات الوزن الثقيل، والفنون القتالية المختلطة، ومصارعة المحترفين"، مشيراً إلى أن تأثيره أي - تركي آل الشيخ- يعد "الأقوى في الملاكمة"، حيث "قام بمفرده بتنشيط قسم الوزن الثقيل بالأموال (والترويج) اللازم لإقامة وتسويق الأحداث الكبرى في الرياضة السعودية.

وشهدت السعودية بطولات متعددة لألعاب الوزن الثقيل ضمن المواسم الترفيهية، فمثلاً أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي آل الشيخ، عن استضافة موسم الرياض 2024 "الليلة اللاتينية" وذلك في 16 نوفمبر المقبل في منطقة THE VENUE إحدى مناطق موسم الرياض 2024 الجديدة.

وأعرب آل الشيخ عن تطلعه إلى تنظيم أول حدث في الموسم كجزء من الشراكة مع شركة Golden Boy Promotions من خلال الليلة اللاتينية، حيث يتضمن هذا النزال أفضل الملاكمين اللاتينيين، مؤكداً التزام "موسم الرياض" المتواصل بتقديم نزالات ملاكمة مميزة، تلبي تطلعات الجمهور حول العالم.

وأكد آل الشيخ أن "الليلة اللاتينية" ستُبث مجاناً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التفاصيل الإضافية حول منصات مشاهدة النزال ستُعلن قريباً.

ويأتي هذا الحدث بالشراكة بين "موسم الرياض" وشركة "Golden Boy Promotions"، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في الترويج للملاكمة والمملوكة من قبل بطل العالم في ستة أوزان مختلفة، أوسكار دي لاهويا، حيث ستشهد "الليلة اللاتينية" نزالاً تاريخياً بين بطل العالم لوزن الكروزر في رابطة الملاكمة العالمية "WBA" جيلبرتو زوردو راميريز صاحب الـ 46 انتصاراً، 30 منها جاءت بالضربة القاضية، والذي يسعى ليصبح البطل المطلق في هذا الوزن، حيث سيواجه بطل العالم في الوزن الكروزر للمنظمة العالمية للملاكمة "WBO" كريس بيلام سميث صاحب الـ 20 انتصاراً، 13 منها كانت بالضربة القاضية والذي دافع عن لقبه في ثلاثة نزالات متتالية.