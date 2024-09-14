شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل شخصين وإصابة 29 في تصادم قطارين بمحافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الحماية المدنية

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الشرقية في مصر، اليوم السبت، حادث تصادم قطارين مروع بمدينة الزقازيق.وجرى الدفع بـ 39 سيارة إسعاف، ونقل المصابين للمستشفى الجامعي بالزقازيق، لتقديم الرعاية لهم، ونتج عن الحادث 29 مصابًا وحالتي وفاة وذلك في حصيلة أولية، وفقًا لوزارة الصحة المصرية.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بتصادم قطارين أمام منطقة "الكوبرى الجديد" بنطاق قسم ثانى الزقازيق، لتنتقل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وشهد موقع الحادث وجود عدد كبير من الأهالي لتقديم المساعدة، ونقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.