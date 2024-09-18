شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يدين هجمات الاحتلال ضد لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بشدة، هجمات الاحتلال الإسرائيلية الغادرة ضد أجهزة الاتصال في لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بينهم طفلة، وآلاف الجرحى.

وحذر أبو الغيط، في بيان اليوم، بشدة من مغبة التصعيد الخطير ضد لبنان وشعبه، والذي يتزامن مع تصريحات متهورة تستمر في إطلاقها قيادات الاحتلال الإسرائيلي ترغب في توسيع نطاق الحرب على الجبهة مع جنوب لبنان، بما ينذر بانفجار الوضع الإقليمي بشكل خطير. هجمات الاحتلال ضد لبنان وأعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع لبنان شعبًا وحكومةً في مواجهة هذا الاعتداء السافر على سيادته وأمنه، داعيًا مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمتهورة للأمن والسلم في المنطقة.

