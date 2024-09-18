شكرا لقرائتكم خبر عن لعهدة ثانية.. تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري بأكثر من 84% من الأصوات المعبر عنها.

وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وشخصيات وطنية وحزبية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.

وجرت مراسم اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادى الصنوبر في العاصمة الجزائرية، عملا بنص المادة 90 من الدستور، وهي إجراء جوهري، بدونه لا يمكن لرئيس الجمهورية مباشرته مهامه.