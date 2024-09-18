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لعهدة ثانية.. تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر

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د ب أ- الجزائر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري بأكثر من 84% من الأصوات المعبر عنها.
وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وشخصيات وطنية وحزبية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.
وجرت مراسم اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادى الصنوبر في العاصمة الجزائرية، عملا بنص المادة 90 من الدستور، وهي إجراء جوهري، بدونه لا يمكن لرئيس الجمهورية مباشرته مهامه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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