الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام يمنيين وتكشف عن جريمتيهما

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرا (إعدام) باثنين من الجنسية اليمنية في منطقة نجران، كاشفة عن جريمتيهما.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم صقر سالم عبد ربه العياشي، و محمد علي أحمد سرحان، يمنيي الجنسية، على تهريب وتلقي مادة الحشيش المخدر، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين".

وأوضحت الوزارة أن التحقيق مع المتهمين أسفر عن "توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة"، موضحا أنه "بإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائيا بعد تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتابعت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانيين صقر سالم عبد ربه العياشي ومحمد علي أحمد سرحان، يمنيي الجنسية، يوم السبت 11 ربيع الأول 1446 هجري الموافق 14 سبتمبر 2024 بمنطقة نجران".

وأضاف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"