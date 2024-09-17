الخليج اليوم .. اشتكت لمدير المدرسة قبل ساعات.. أب يعذب طفلته حتى الموت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقدم مواطن يمني على قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بعد تعذيبها بشدة، في منطقة المشوشي بيافع، في محافظة لحج (جنوب اليمن).

‎وذكرت مصادر متطابقة أن الأب الذي يعاني من إدمان الكحول قام بضرب وتعذيب ابنته بشكل وحشي، مما أدى إلى وفاتها.

‎يشار إلى أن الطفلة كانت قد اشتكت لمدير مدرستها الخميس الماضي عن تعرضها للضرب من قبل والدها، إلا أن الشكوى لم تجد أي استجابة، وبعد عودتها إلى المنزل، استمر الأب في تعذيبها حتى فارقت الحياة، وحاول إخفاء جريمته بتعليق جثة ابنته، لكن شقيقها الصغير كشف الحقيقة.

‎وأثارت الجريمة حالة من الهلع والخوف في المنطقة، وطالب الأهالي بضبط الجاني ومعاقبته ليكون عبرة لغيره.