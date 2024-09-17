الخليج اليوم .. "إعمار اليمن" يفتتح مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن، الذي سيستفيد منه بصورة مباشرة ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيش في مديريات عدن، وحول 1.5 مليون شخص في محافظة عدن بصورة غير مباشرة، إذ يأتي بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية.

ويرفع المشروع كميات ضخ مياه الشرب بصورة مستدامة، عبر استخدام الطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية في الحقل بطريقة فعالة، ويُكسب العاملين مهارة صيانة واستخدام الطاقة الشمسية، ويسهم في تحسين قدرة المؤسسة المحلية للمياه بعدن في تلبية الاحتياج الأساسي من المياه للمشتركين، ويدعم القطاعات الأساسية والحيوية على تقديم الخدمات في محافظة عدن.

ويعزز المشروع من كفاءة البنية التحتية لحقول المياه الإنتاجية، ويسهم في التقليل من التكلفة التشغيلية، بالإضافة الى خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص العمل، ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة في 8 قطاعات أساسية وحيوية، : التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في أنحاء اليمن.