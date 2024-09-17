شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تضامنه مع لبنان ويؤكد ضرورة وقف التصعيد الخطير بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيًا من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى الذى نقل له توجيهات ملك الأردن عبدالله الثانى بتقديم أى مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبى اللبنانى لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا فى عملية التفجير الجماعى فى لبنان اليوم.

وأكد الصفدي خلال الاتصال "وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق"، وفق بيان صادر عن حكومة لبنان.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن الرقم 1701"، مؤكدا "إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه".