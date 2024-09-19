الدوما الروسي يدعو لإجراء تحقيق شامل ودقيق جراء تفجيرات لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن سلسلة تفجيرات المعدات بمختلف أنواعها التي حدثت في لبنان تحتاج إلى تحقيق شامل ودقيق، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وأضاف فولودين، عبر قناته على تيلجرام، على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بصياغة تدابير محددة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وإلا فلن يشعر أحد بأمان.

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "وقعت في لبنان، سلسلة من الانفجارات في معدات مختلفة - أجهزة النداء والهواتف وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتسبب ذلك بإصابة أكثر من 3000 شخص ومقتل العشرات. يجب إجراء تحقيق شامل في ما حدث في لبنان".

وشدد على أن الهجوم المخطط له بتقنية عالية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في العالم. وأعرب فولودين عن ثقته بضرورة التحقيق المناسب والدقيق في واقعة استخدام الأجهزة الإلكترونية الفردية كأجهزة متفجرة.

ونوه البرلماني بأن إمكانية الإنتاج الضخم لمثل هذه "الأسلحة" القاتلة، تنقل الإرهاب إلى مستوى جديد.

وقال فولودين، إن"هذا تهديد عالمي شامل لجميع البلدان، ويجب على المؤسسات الدولية أن تضع تدابير ضد مثل هذه الجرائم. وإلا فلن يتمكن أي شخص من الشعور بالأمان".

في يوم الثلاثاء الماضي، انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن الكثير من القتلى بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.