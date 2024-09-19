شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح: هل سيكون الموسم القادم جافاً أم ماطراً؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالله المسند، الباحث في علوم المناخ، أن التوقعات بشأن الموسم المقبل في المملكة، سواء كان جافًا أو ماطرًا، لا يمكن الجزم بها بشكل قاطع.

‏وقال المسند عبر حسابه على موقع اكس :”لا يمكن الجزم بأن الموسم القادم سيكون موسماً ماطراً أو جافاً، أو أن السنة غبارية أو باردة أو دافئة، أو رطبة أو جافة، فهذا ضرب من الحدس والتخمين، والمخرجات العلمية للنماذج المناخية بشأن التوقعات الجوية طويلة المدى لمناخ ⁧‫السعودية‬⁩ على وجه التحديد متخبطة، وعاجزة عن قراءة المستقبل البعيد لفصل زمني أو نحوه على وجه يطمئن له المراقب الجوي؛ ومن ثم يُبشر فيها الناس، كما أنه لم يثبت وجود علامات سماوية، أو أرضية أو حشرية أو نباتية نتعامل معها كقواعد كلية ثابتة ومطردة تدل على سنة خصب أو جدب، أو حر أو قر نتعلق بها، أو نُبشر أو نحذر الناس منها”

‏وأضاف”وعليه، ومن خلال التجربة أرى ـ والله أعلم ـ أن يلتزم هواة الطقس، والمختصون بتبشير الناس بالأمطار المتوقعة في مدى يبلغ أقصاه 5 أيام أو أقل، وهذا أدعى للقبول، والصحة، والدقة النسبية من التعامل مع شهر أو فصل أو موسم كامل، ومع ذلك فالتغيرات الجوية قد تحدث في غضون 24 ساعة، ولله الأمر يُقلب ويُسيّر عناصر الطقس كيف يشاء .. هذا والله أعلم”