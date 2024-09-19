إعلام عبري: إسرائيل تنقل قوات مقاتلة من الضفة إلى الحدود مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل قوات مقاتلة من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان في إطار حالة التأهب القصوى، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".



ونقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي يحرك الفرقة 98 النخبة من غزة إلى شمال إسرائيل.

يأتي ذلك، غداة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن مركز ثقل الحرب يتحرك شمالا وأن مرحلة جديدة في جهود الحرب الإسرائيلية قد بدأت، بعد انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية مفخخة تابعة لأعضاء حزب الله على مدار يومين في لبنان.

وقال يوآف غالانت خلال زيارة لقاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال إسرائيل: "يحقق جيش الدفاع الإسرائيلي إنجازات ممتازة، جنبا إلى جنب مع جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، والموساد، وجميع الهيئات وجميع الأطر والنتائج مثيرة للإعجاب للغاية".

وقال غالانت: "أقدر أننا في بداية مرحلة جديدة في هذه الحرب ونحن بحاجة إلى التكيف. هذا ينطبق على الجميع، وبالتأكيد على أولئك الذين هم في الجو أو يسيطرون على ما هو في الجو. لأن الموقف هنا أقوى، فهو ليس حماس، إنه شيء آخر ونحن بحاجة إلى الاستعداد لهذه المسألة بشكل صحيح، مع مراعاة ذلك".

وأضاف غالانت: "مركز الثقل يتحرك شمالا والمعنى هو أننا نحول القوات والموارد والطاقة نحو الشمال.

وشهد لبنان الثلاثاء والأربعاء، هجمات واسعة تسببت في تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي في عدد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله في لبنان، ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين الثلاثاء، ومقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح الأربعاء.

وكان "حزب الله" حمل إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

ولفت مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" إلى أن "الموساد" هو من قام بزرع متفجرات داخل 5000 جهاز "بيجر" استوردها "حزب الله" اللبناني قبل أشهر من تفجيرات يوم الثلاثاء، وانفجر منها 3000 فقط.

في غضون ذلك أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "أجهزة النداء اللاسلكية التي انفجرت بأيدي عناصر حزب الله بشكل متزامن الثلاثاء، تم تصنيعها في تايوان وقامت إسرائيل بتفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "أجهزة النداء بيجر التي انفجرت تم تصنيعها من قبل شركة (غولد أبولو) التايوانية".

هذا ومن المرتقب أن يتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عند الخامسة من عصر الخميس، وذلك في أول تعليق له على هجمات الثلاثاء والأربعاء.