شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة غدا في لبنان إثر "تفجيرات البيجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور عباس الحلبي، تعليق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، يوم غد الأربعاء، ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة.

وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني - في بيان اوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء - "أن ذلك يأتي استنكارًا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الإسرائيلي بحق المواطنين وأوقع شهداء وجرحى بالآلاف".



ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال "pager" المحمولة باليد، أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.



وأوضحت الوكالة أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البايجر" المحمولة باليد في "علي النهري" و"رياق"، ما أدي إلى وقوع عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات.