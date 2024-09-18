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العدوان على غزة.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة قيزان النجار بالمدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف منطقة مصبح شمال مدينة رفح، التي تتعرض لقصف متواصل وعنيف أسفر عن تدمير مربعات سكنية كاملة.

العدوان على غزة

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، بالتزامن مع انتشال الطواقم الطبية لسبعة شهداء من عائلة واحدة في مخيم البريج، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم المكون من عدة طوابق أمس، فيما تواصل الفرق الطبية البحث عن عشرات المفقودين تحت ركام ثلاثة منازل في المخيم تعرضت للقصف.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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