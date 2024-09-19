شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يتوجه إلى أمريكا للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في الـ24 من الشهر الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي الأربعاء بأنه من المقرر أن يلقي العاهل الأردني خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي عددا من قادة الدول والرؤساء والوفود المشاركين في الاجتماعات.

كما يلتقي العاهل الأردني في ولاية ميريلاند حاكم الولاية ويس مور بالإضافة إلى مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي عدد من الشركات والجامعات الأمريكية.

وقد توجه الملك عبدالله الثاني في وقت سابق اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في هذه الاجتماعات ترافقه الملكة رانيا العبدالله والأمير هاشم بن عبدالله الثاني فيما أدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزارة.