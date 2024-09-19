شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي في معتقلات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، الحالة الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة الفلسطينية، وجود تركيز على الإهانات الجسدية واللفظية التي تصدر من قبل إدارة معتقلات الاحتلال.

وبيّنت الهيئة أن الطعام المقدم للأسرى لازال سيئاً كمّاً ونوعاً، إضافة إلى النقص الحاد في الملابس والأغطية، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية، وغياب مواد التنظيف والمعقمات.

كما حذرت من انتشار مرض "السكابيوس" الذي وصل إلى غرف الأسرى الأطفال في سجن "عوفر" وانتشر بينهم بشكل كبير وسريع، مع استمرار إجراءات الاحتلال العدوانية ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.