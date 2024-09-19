شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عدوان الاحتلال على جنين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها، اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة خمسة آخرين، خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل أطلقت النار عليه بكثافة.

كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى البلدة التي تتواصل فيها المواجهات مع الفلسطينيين.

