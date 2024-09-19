الخليج اليوم .. العاهل السعودي يغرد بمناسبة إطلاق مؤسسة غير ربحية تحمل اسمه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إطلاق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، أن الاستثمار في الإنسان، وتنمية ثقافته، واعتزازه بهويته "نهج سنستمر عليه دائما".

وقال الملك سلمان عبر حسابه على منصة إكس: "إن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم سنستمر عليه دائما بإذن الله".

وأضاف: "لأننا نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا نطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر، الخميس، أمرا ملكيا باعتماد النظام الأساسي للمؤسسة، التي تأتي امتدادا لأعماله الخيرية والإنسانية.

من جانبه، أوضح وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المؤسسة تمثل امتدادا لجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في تعزيز الثقافة، مؤكدا أن المراكز الثقافية التابعة لها "ستفتح فضاءات أوسع للإبداع والمعرفة".