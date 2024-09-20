شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مشبوهة تصل هواتف اللبنانيين.. ووزارة الاتصالات اللبنانية تصدر بيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عدد من المواطنين اللبنانيين رسائل نصية مشبوهة عبر الهواتف المحمولة.

وردا على الشكاوى التى تقدم بها المواطنون لوزراة الاتصالات حول تلك الرسائل المشبوهة، أصدرت الوزارة بيانا جاء فيه : "تلقى عدد من المشتركين رسائل نصية مشبوهة عبر مزود خدمة محلي، وعلى الفور، تم التدقيق فيما حصل وتكوين ملف متكامل أودع لدى الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الفاعلين.

ومن جهة ثانية، قال مصدر لبناني مطلع على مكونات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله وانفجرت هذا الأسبوع، إن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم "بيتين". وفق ما نقل موقع "لبنان 24 " .

وذكر المصدر أن الطريقة التي زرعت بها المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب اكتشافها.