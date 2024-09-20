شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة 91 شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ‏حزب الله اليوم الجمعة، قصف المقر المستحدث للفرقة 91، في "اييليت هشاحر"، شمال إسرائيل، بدفعة من صواريخ "الكاتيوشا".



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - التي أوردت النبأ اليوم - أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا؛ حيث شن غارة مستهدفا بلدة "عيتا الشعب" في قضاء بنت جبيل بالجنوب اللبناني، مشيرة إلى أن الاحتلال قصف - بمدفعية الميركافا - منزلا في بلدة كفرشوبا، في قضاء حاصبيا، بمحافظة النبطية جنوب البلاد.