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حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة 91 شمال إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ‏حزب الله اليوم الجمعة، قصف المقر المستحدث للفرقة 91، في "اييليت هشاحر"، شمال إسرائيل، بدفعة من صواريخ "الكاتيوشا".


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - التي أوردت النبأ اليوم - أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا؛ حيث شن غارة مستهدفا بلدة "عيتا الشعب" في قضاء بنت جبيل بالجنوب اللبناني، مشيرة إلى أن الاحتلال قصف - بمدفعية الميركافا - منزلا في بلدة كفرشوبا، في قضاء حاصبيا، بمحافظة النبطية جنوب البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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