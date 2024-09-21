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الخليج اليوم .. "شاي مع الذهب".. شركات روسية تعرض أفضل منتجاتها الغذائية في معرض "فوديكس السعودية"

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

شاركت في معرض "فوديكس " علامات تجارية تمثل أكثر من 50 دولة، بما في ذلك شركات من روسيا، وبشكل خاص من العاصمة موسكو.

 

 

وعرضت الشركات الروسية المشاركة ضمن جناح موسكو أفضل منتجاتها الغذائية، كذلك قدمت شركة روسية مجموعة من المعدات لصناعة الشوكولاتة، وزبدة المكسرات، والدراجيه.

 

ومن المنتجات اللافتة عرضت شركة Semari Delicious من العاصمة موسكو، نكهات غير مألوفة للشاي مثل الشاي مع الكراميل، وشاي مع الشوكولاتة، وشاي مع الذهب.

 

وفي مؤشر على أهمية القطاع الزراعي والغذائي في العلاقات بين موسكو والرياض، أشار بيان للحكومة الروسية إلى أن حجم تجارة المنتجات الزراعية بين روسيا والسعودية بلغ في السنوات الأخيرة قرابة مليار دولار بشكل سنوي.

 

واستضافت مدينة الرياض في الفترة 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، فعاليات النسخة الحادية عشرة من المعرض السعودي الدولي المتخصص في قطاع الأغذية "فوديكس السعودية".

 

ويأتي انعقاد المعرض الغذائي في وقت تستهدف فيه السعودية، جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاعها الغذائي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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