الخليج اليوم .. راية التوحيد.. توجيهات المملكة بمحظورات استخدام العلم السعودي في الاحتفالات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام بعيدها الوطني الـ94، والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، وبهذه المناسبة نشرت السلطات محظورات استخدام العلم الوطني في الاحتفالات.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية محظورات استخدام العلم أثناء الاحتفالات والتي بلغت 13 محظورا، مثل عدم طباعته على الحيوانات أو المواد التي سيتم التخلص منها، أو وضع أية إضافات على العلم بأي شكل، أو وضعه على طاولة أو على أرض.

وشملت المحظورات ألا يوضع أو يطبع العلم على أجساد الحيوانات، كما يحظر استخدامه بأي صورة قد تقلل من شأنه أو تعرضه للتلف، كما يمنع طباعته على المواد التي يمكن التخلص منها عقب استخدامها.

وأشارت الوزارة إلى حظر استخدام علم السعودية كعلامة تجارية أو بغرض الدعاية التجارية أو لأي غرض ما خلاف ما نص عليه النظام، بالإضافة إلى حظر رفع العلم باهت اللون أو في حالة سيئة.

ونوهت أنه عندما يصبح تالفا لا يستخدم على الإطلاق، ويحظر تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، كما يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه، كالأرض أو الماء أو منضدة أو طاولة.

ومن المحاذير التي نشرتها الوزارة ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب، وألا يستخدم كأداة لربط أو حمل الأشياء، كما يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية، ويجب أن يكون دائما مرفوعا وواقفا، ولديه حرية الحركة.

ويحظر تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي شكل من الأشكال. ويجب ألا يحفظ في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه، كما يحظر وضع أية عبارات أو رسومات عليه، وألا يوضع عليه أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.