اليوم الوطني السعودي الـ94: تلاحم واحتفاء برؤية 2030

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شارك مطار البحرين الدولي في احتفالات مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94. ويحتفل السعوديون اليوم بهذه المناسبة، التي تملأ البلاد بمشاعر الفخر والانتماء، وسط أجواء من الاحتفالات التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه، في مناطق عدة من المملكة.

وتميزت الفعالية في مطار البحرين بالترحيب بالمسافرين القادمين إلى البحرين عبر رحلات طيران الخليج والخطوط الجوية السعودية، حيث أُقيمت فعاليات تراثية، كما وزع الموظفون الهدايا التذكارية على المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية، تعزيزًا لأواصر الأخوة بين البلدين.

تلاحم واحتفاء برؤية 2030

ويصادف 23 أيلول (سبتمبر) من كل عام اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث تحتفل المملكة بذكرى توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932.

وتتزين مدن السعودية بالأخضر والأبيض فيما تضاء شوارعها بألوان العلم السعودي.

تشمل احتفالات اليوم الوطني فعاليات متنوعة مثل العروض الجوية، الألعاب النارية، المهرجانات التراثية، والعروض الفنية التي تجسد الثقافة السعودية. وتشمل أيضًا مبادرات مجتمعية تُعزز من التلاحم الوطني، حيث تقام معارض تبرز الإنجازات التي تحققت في ظل رؤية 2030.

مستقبل واعد

تتزامن احتفالات اليوم الوطني مع استمرار المملكة في تنفيذ رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تركز الرؤية على تطوير الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع تعزيز قطاعات السياحة، الصناعة، والطاقة المتجددة.