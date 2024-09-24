شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان فلسطينيان في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، على منطقة جسر وادي غزة ومدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال شهيد من منطقة جسر وادي غزة شمال المحافظة الوسطى.

كما انتشلت الطواقم الطبية شهيدًا من قاع القرين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

41455 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 353 على التوالي إلى 41455 شهيدًا، ونحو 95878 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 60 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتمكن انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.