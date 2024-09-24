شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 29ر61 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 65ر42124 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 02ر16 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 57ر5718 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 95ر25 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 27ر17974 نقطة.