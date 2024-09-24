الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 29ر61 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 65ر42124 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 02ر16 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 57ر5718 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 95ر25 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 27ر17974 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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