شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بيروت: إلغاء أكثر من 30 رحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطار بيروت، عن إلغاء أكثر من 30 رحلة من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء، فيما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 1 أكتوبر.

وبحسب موقع العربية، مع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله، تزايد عدد الشركات التي ألغت رحلاتها من وإلى مطار بيروت الدولي، حث أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء.

وقالت شركة الطيران القطرية في بيان إنه "نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر".

من جهتها ألغت الإمارات رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في ظل تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الاثنين 492 قتيلا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.