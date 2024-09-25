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السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رومين راديف رئيس بلغاريا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش الجانبان -خلال لقائهما على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك وفقا لوكالة الانباء السعودية اليوم الثلاثاء- آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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