شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رومين راديف رئيس بلغاريا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش الجانبان -خلال لقائهما على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك وفقا لوكالة الانباء السعودية اليوم الثلاثاء- آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.