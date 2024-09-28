شكرا لقرائتكم خبر عن 11 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية و"حزب الله" ينفي وجود أسلحة في المباني المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 11 غارة حتى الآن.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الجمعة.

من جانبه.. أعلن "حزب الله" عدم صحة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية.