شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جبهة النضال الشعبى الفلسطينى: تحية إجلال وتقدير لشهداء فلسطين ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

وجه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني تحية اجلال واكبار لشهداء الشعبين الفلسطيني واللبناني، مقدراً تضحيات الشعب اللبناني الشقيق الذي يدفع الثمن غالياً من دماء أبناءه لوقوفه دائماً الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأشار إلى أن جريمة الحرب والعدوان الإسرائيلية التي قام ويقوم بها الاحتلال في قطاع غزة يقوم بها وفي لبنان، وعناوينها الإبادة الجماعية والترحيل القسري والتدمير الممنهج للبنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الإرهابي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

واعتبر مجدلاني أن معيار مصداقية أي حزب هو موقفه وانحيازه إلى جانب الحق والعدل للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وقال: نعتقد أن الوحدة في الموقف الفلسطيني ووحدة القوى السياسية مهمة، مؤكداً الحرص على وحدة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية التي تقتضي معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني على قاعدة احترام الشرعية الفلسطينية وعلى قاعدة احترام التعددية السياسية والفكرية في الساحة الفلسطينية في اطار النظام السياسي الفلسطيني ومرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكد د. مجدلاني، أن نواجه تحديات تتمثل في استمرار المحاولات من قبل الامبريالية بالسيطرة على الموارد الطبيعية للعالم العربي، والصراع الإقليمي في المنطقة وثمن ذلك هو تقويض الدولة الوطنية في العالم العربي، بالإضافة إلى مظاهر ومخاطر التطرف التي نشأت في العالم العربي نتيجة غياب وتراجع قوى اليسار والتقدم والديمقراطي، معتبراً هذه المخاطر ذات أهمية للوقوف أمامها من قبل أحزاب المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في العالم العربي.

ودعا د. مجدلاني الى تضافر كل الجهود من قبل كل القوى الدولية الفاعلة من أجل تغيير النظام الدولي وإعادة البناء على أساس ينهي النظام أحادي القطبية ويؤسس لنظام جديد متعدد الأقطاب، وأن يكون منحازاً لمصالح الشعوب، والعمل على اصلاح نظام الأمم المتحدة ووضع حد لازدواجية المعايير واحترام وتنفيذ قراراتها.

وأكد د.مجدلاني على ضرورة الارتقاء بدور ومهام عمل وأولويات المنتدى الاجتماعي الديمقراطي لتعزيز النضال الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل الحريات الديمقراطية في العالم العربي، وصياغة رؤية لإدارة القضايا الجوهرية، وتعزيز النضال المشترك من أجل القضية الفلسطينية.