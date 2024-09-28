شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى لبنانى لـ"الخليج 365": اغتيال نصرالله أدخل المنطقة منعطفا خطيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحلل السياسى اللبناني يوسف دياب لـ"الخليج 365"، إن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية على الضاحية بمثابة نقطة تحول في مسار الحرب، وعملية اغتيال حسن نصرالله قد أدخلت لبنان والمنطقة برمتها في مفترق طرق كبير ومنعطف شديد الخطورة؛ فاستهداف رأس الحزب يمثل نقلة كبيرة في الصراع على أرض لبنان.



أضاف دياب في تصريحاته، أن هذه العملية سيكون لها تداعيات ستغير مواقف ليس فقط لمحور الممانعة بل أيضا إيران التي كانت تهادن فسوف تغير موقفها خاصةً أن المرشد الأعلى في إيران على خامنئى قد دعا لاجتماع طارئ، وهناك معلومات من إيران تقول بأن الاجتماع الذى كان منعقدا مع حسن نصرالله كان يضم أيضا شخصية بارزة في الحرس الثورى الإيراني .



والمؤشرات تقول بأن قرار العملية الهجومية على الضاحية واغتيال حسن نصرالله اتخذه نتنياهو قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بنيويورك.



وأضاف أن من النقاط الخطيرة في تلك العملية، هي تنفيذها في ظل المساعى الدبلوماسية التي كانت تجرى لاحتواء الوضع ووقف إطلاق النار، وهى المساعى التي انخرطت فيها عدة أطراف إقليمية ودولية، مؤدا أن المنطقة برمتها أضحت أمام خطر حقيقى وأشار إلى أن مصر من أوائل من دق ناقوس الخطر بخطورة التصعيد وضرورة وقفه ، وفى هذا الصدد لعبت الدولة المصرية دورا محوريا من أجل وقف التصعيد وفتح الباب أمام الحل السياسي؛ لكن للأسف جرى تقويض كل هذه المساعي لان الأطراف الممسكة بالورقة العسكرية أفشلت الحلول فكل طرف كان يعتقد أن العمليات العسكرية يمكن أن تحقق نتائج لصالحه لذلك وقعنا في المحظور.