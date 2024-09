شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات حرب إسرائيل على لبنان

وزارة الخارجية تهيب بكافة المواطنين الكويتيين مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.



الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.وأضافت على موقعها الرسمي، اليوم السبت: تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمغادرة أراضيها بشكل فوري".الخبر كاملاً: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait)وقالت: تجدد وزارة الخارجية بضرورة التواصل عبر الأرقام التالية:هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت:+961 171171441هواتف طوارئ الوزارة:+965 159 +965 22225504.