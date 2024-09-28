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الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورًا

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اليوم - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.
وأضافت على موقعها الرسمي، اليوم السبت: تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمغادرة أراضيها بشكل فوري".

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الخبر كاملاً: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait)
وقالت: تجدد وزارة الخارجية بضرورة التواصل عبر الأرقام التالية:
هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت:+961 171171441
هواتف طوارئ الوزارة:+965 159 +965 22225504.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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