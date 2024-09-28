شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.
وأضافت على موقعها الرسمي، اليوم السبت: تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمغادرة أراضيها بشكل فوري".
وقالت: تجدد وزارة الخارجية بضرورة التواصل عبر الأرقام التالية:
هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت:+961 171171441
هواتف طوارئ الوزارة:+965 159 +965 22225504.
وأضافت على موقعها الرسمي، اليوم السبت: تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمغادرة أراضيها بشكل فوري".
تداعيات حرب إسرائيل على لبنانالخبر كاملاً: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait)
وزارة الخارجية تهيب بكافة المواطنين الكويتيين مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) September 28, 2024
الخبر كاملاً: https://t.co/3hSXmG6ykZ pic.twitter.com/2XV4bT1M06
وقالت: تجدد وزارة الخارجية بضرورة التواصل عبر الأرقام التالية:
هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت:+961 171171441
هواتف طوارئ الوزارة:+965 159 +965 22225504.