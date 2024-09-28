شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 140 هدفًا لحزب الله في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إنه يواصل الهجوم على أهداف حزب الله اللبناني وأنه قصف 140 موقعًا في موجة هجمات منذ الليلة الماضية.

وأوضح أنه قصف أكثر من 140 موقعًا لحزب الله بما في ذلك مبان تخزن أسلحة فيها. قصف إسرائيل للبنان وأوضح أن حوالي 100 صاروخ أطلقت من دول مجاورة منذ صباح اليوم صوب مناطق الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل أعلن حزب الله مسؤوليته عن شن عدة هجمات على إسرائيل، وانطلقت صافرات الإنذار للتحذير من صواريخ، خاصة في الشمال. حرب إسرائيل على لبنان لكن تقارير إسرائيلية وفلسطينية أشارت إلى اعتراض صاروخ فوق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن جزءًا من صاروخ منفجر أصاب منزلًا في بلدة حوارة الفلسطينية، فيما لم ترد تقارير في البداية عن وقوع إصابات.

