شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خضم أحداث لبنان، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال المستجدات على الساحة اللبنانية، وتبعاتها والجهود المبذولة بشأنها. تداعيات حرب إسرائيل على لبنان وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة المتضررين من التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذا التمويل الطارئ يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا مثل: الحماية، والمساعدة الغذائية، والمأوى، والرعاية الصحية.

