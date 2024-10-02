الخليج اليوم .. المركزي الإماراتي يحدد حجم أرباح قطاع التأمين خلال 2023

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم (نحو 681 مليون دولار) في 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022.

وأشار المركزي الإماراتي إلى أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.

واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.

وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاما مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام