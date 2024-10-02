الخليج اليوم .. السعودية تجدد موقفها الرافض للتطرف والإرهاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، إن العالم يشهد الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات غير المسبوقة ومنها تصاعد آفة الإرهاب وما تشكّله من خطرٍ وتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين، والتي تحتم على الجميع التعاون لمواجهتها".

وجدد موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بكافة صوره وأشكاله، وأياً كانت دوافعه، مشيراً إلى الدور المؤثر والفعال الذي قامت به المملكة في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تبنيها لنهج استراتيجي تكاملي.

وأشار الدكتور الرسي، إلى المساهمات المالية والجهود التي بذلتها المملكة منذ إنشاء التحالف الدولي لهزيمة داعش، وآخرها تقديم مساهمة مالية بمبلغ 30 مليون دولار في العام 2023م، فضلاً عن استضافة الاجتماع الوزاري في عام 2014م، والعام 2023م، وانضمام المملكة للرئاسة المشتركة لمجموعة التمويل ومجموعة التركيز المعنية بإفريقيا.

جاء ذلك في إطار مشاركة وكيل الوزارة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيد أنتوني بلنكن، ومشاركة 87 دولة، والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس التحالف.