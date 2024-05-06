شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الكلى ممنوعون من الفسيخ والرنجة لهذه الأسباب.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أيام شم النسيم المزهرة، وألوان الربيع الجميلة والمبهجة، لا تكتمل الفرحة إلا بتناول الطعام المرتبط بهذه الأيام وطقوسها، الفسيخ والرنجة هما شعار هذه المرحلة ويقبل الكثير من الأشخاص على تناولهما بوكذلك كل أنواع الأسماك المالحة، مثل الملوحة وغيرها.

وفقًا لما قاله الدكتور ماهر الجارحى استشارى الباطنة حميات إمبابة، فإن شم النسيم يجب أن يرتبط بعادات صحية أكثر منها غير صحية، فتناول السمك المالح بأنواعه كالفسيخ والرنجة يحذر على بعض الفئات والتي من أهمها مرضى الكلى بأنواع أمراض الكلى المختلفة، وبخاصة مرضى الكلى الذين يعانون من مشكلة بوظائفها.

وتابع استشارى الأمراض الباطنية حديثه لـ"الخليج 365" موضحًا أن السمك المملح مشكلته تكمن في زيادة نسب الأملاح بشكل مبالغ فيه وفى وقت قصير من مجرد وجبة واحدة، وهو ما قد يؤثر وبشكل مباشر على وظائف الكلى لدى المرضى بالكلى، لذا يحظر تمامًا تناول مريض الكلى للأسماك المالحة، ويمكنه استبدالها بالأسماك المشوية أو المقلية أو المطهية بطريقة أخرى.

وتابع استشارى الباطنة حديثه، محذرًا مرضى الاحتباس البولى ومن يعانون ارتفاع نسبة البولينا أيضًا من مرضى الكلى من تناول هذا النوع من الأسماك لأنه يضر بوظائف الكلى حتى ولو كمية قليلة، ومن أبرز المضار الصحية التي يمكن أن تصيب مريض الكلى بسبب تناول الفسيخ والرنجة:

تدهور حاد في وظائف الكلى

احتباس البول المفاجئ

اضطراب حاد في التبول

مشكلات تدهور الكلى خاصة لأصحاب أمراض الكلى المزمنة