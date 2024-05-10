شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لمشروب الليمون والزنجبيل.. من تعزيز المناعة لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصعب أن تجد أى مكونين فعالين وقابلين للتكيف فى الطب الطبيعى مثل الليمون والزنجبيل، حيث تتضاعف فوائدهما عندما يتم دمجهما معًا لصنع مشروب مهدئ، ويرصد تقرير موقع "Onlymyhealth" مجموعة من الفوائد المذهلة لمشروب الزنجبيل والليمون.

يُعزز المناعة

الليمون والزنجبيل مليئان بخصائص تعزيز المناعة، حيث إن الليمون غنى بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تساعد على تقوية جهاز المناعة، من ناحية أخرى، يحتوى الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات والأكسدة.

يساعد فى تحسين الجهاز الهضمى

إذا كنت تعانى غالبًا من مشاكل فى الجهاز الهضمى، فقد يصبح الليمون والزنجبيل أفضل صديق لك، حيث إن كليهما يساعد فى الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمى، ويحفز عصير الليمون إنتاج الصفراء فى الكبد، وهو أمر ضرورى لهضم الطعام، كما يساعد الزنجبيل فى تخفيف أعراض عسر الهضم، مثل الانتفاخ.

يدعم فقدان الوزن

إذا كنت تتطلع لإنقاص وزنك، فقد يساعدك إضافة مشروب الليمون والزنجبيل إلى روتينك اليومى، حيث إن الليمون منخفض السعرات الحرارية وغنى بالألياف، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع، كما تبين أن مادة البوليفينول الموجودة فى الليمون تقلل من زيادة الوزن وتحسن مقاومة الأنسولين، كما يمكن للزنجبيل تعزيز عملية التمثيل الغذائى لديك وزيادة حرق الدهون.

يخفف من أعراض الغثيان

يتمتع كل من الليمون والزنجبيل بخصائص مضادة للغثيان يمكن أن تساعد فى تهدئة اضطراب المعدة، حيث يحتوى الليمون على حامض الستريك الذى يمكنه تحييد أحماض المعدة وتخفيف الغثيان خاصة أثناء فترة الحمل، وكذلك الزنجبيل الذى يخفف من الغثيان ودوار الحركة.

تقليل الالتهابات

يمكن أن يساعد مشروب الليمون والزنجبيل فى تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يحتوى الليمون على مركبات مثل الليمونين والهسبيريدين، والتى ثبت أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات، فيما يحتوى الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات والإجهاد التأكسدى.