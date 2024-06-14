شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض هشاشة عظام.. نصائح لحمايتك من الألم خلال إداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

هشاشة العظام تعد من الأمراض المسببة لألم شديد وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وفي ظل موسم الحج يقوم الحجاج بالعديد من المناسك التي تحتاج للحركة المستمرة، كالوقوف علي جبل عرفات، وأيضًا رمي الجمرات.

وحول ذلك يقدم الدكتور محسن علي استشاري العظام، بعض النصائح الصحية المهمة للحاج المصاب بهشاشة العظام، ومنها:

- تناول طعام صحي متوازن حيث يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تقلل من حدة الشعور بالألم في العظام وصحة الحجاج، ولذا يجب تناول بعض العناصر الغذائية المختلفة والأطعمة التي تحتوي علي فيتامين ج وسي، والفواكه والخضراوات، وأيضًا الأوميجا 3، والألبان والأجبان، والمكسرات.

- ممارسة الحركة بشكل جيد دون تحمل الضغط علي العظام بشكل أو بآخر يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من فرص تيبس العظام بسبب هشاشة العظام.

- علي الحاج الراحة وقت النوم، مع ضرورة أخذ قسط كاف من النوم يوميًا للحد من الألم، ولذا عليك النوم قبل يوم عرفة أو رمي الجمرات لمدة لا تقل عن 6 ساعات متصلة.

- في حالة شدة الألم أثناء تأدية مناسك الحج عليهم القيام باستخدم الكمادات الساخنة أو الباردة والهدف زيادة تدفق الدم وتخفيف ألم المفاصل وتقليل التورم.

- مع ضرورة تناول الأدوية المضادة للالتهابات، التي تساهم بشكل ملحوظ في الحماية من التعرض للألم بسبب هشاشة العظام.

- للحاج تناول بيضة يوميًا يساعد علي إمداد الجسم بالكالسيوم، وفيتامين د.