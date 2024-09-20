شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك منخفض.. هذا المشروب يساعد على تنظيم نسبته والان مع تفاصيل الخبر

أوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن تناول القهوة مفيدة لعلاج خفض ضغط الدم، حيث يمكنها أن ترفع ضغط الدم بشكل فوري.

احتساء كوب من القهوة يمكن أن يفعل الكثير لجسمك، بما في ذلك رفع ضغط الدم على الفور. ولهذا السبب تعد القهوة خيارًا شائعًا عندما يتعلق الأمر بانخفاض ضغط الدم، حيث يتسبب محتوى الكافيين في القهوة في زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب وكذلك ضغط الدم، ومع ذلك، فإن شرب عدة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر ارتفاع ضغط الدم.

ويُعتقد أن القهوة تساعد في رفع ضغط الدم، وبالتالي، إذا كان لديك الكثير من قراءات ضغط الدم المنخفضة، يمكن أن تساعدك القهوة على الشعور بتحسن على الفور.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين تناول الكافيين وضغط الدم مثيرة للجدل، فيمكن أن يختلف التأثير على ضغط الدم من فرد إلى آخر وأكثر شيوعًا بين شاربي القهوة المعتادين وأولئك الذين لا يستهلكون بانتظام.

وذكرت دراسة نُشرت في Nutrients أن استهلاك كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة قد يزيد من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3-14 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بمقدار 4-13 ملم زئبق. كما ذكرت أن استهلاك القهوة يساعد في وظيفة توسيع الأوعية الدموية البطانية، مما يعني أنها تساعد على فتح الأوعية الدموية حتى يتدفق الدم بسهولة.

فوائد شرب القهوة لضغط الدم - يزيد ضغط الدم مؤقتًا

يمكن أن تساعد القهوة في رفع ضغط الدم مؤقتًا، ادعت دراسة نُشرت في مجلة Expert Review of Cardiovascular Therapy أن تناول 200-300 ملجم من الكافيين في حوالي 1.5 إلى كوبين من القهوة يزيد من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمقدار 8 ملم زئبق و6 ملم زئبق على التوالي. استمر هذا التأثير حتى ثلاث ساعات بعد الاستهلاك.

-تحتوي على مضادات الأكسدة

تساهم مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في خفض ضغط الدم، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة، فحمض الكلوروجينيك هو مركب مسؤول عن خفض ضغط الدم. عندما تتم معالجة هذا الحمض بواسطة ميكروبات الأمعاء، يتم تكسيره إلى مستقلبات. وهذا بدوره يساعد في خفض ضغط الدم، وفقًا لهذه الدراسة التي نُشرت في Nutrients .

-تساعد على تحسين صحة القلب

قد تعمل القهوة على تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم بشكل غير مباشر، وقد تحتوي القهوة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية. ذكرت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن الأشخاص الذين يشربون من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.