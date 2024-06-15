شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيل بسيطة للحصول على بطن مسطحة في 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

يبدو الحصول على بطن مسطح في أسبوع بمثابة حلم، ولكن مع اتباع النهج الصحيح، يصبح الهدف في متناول اليد، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال بعض التغييرات الصغيرة التي يمكن التحكم فيها، والتي تعطي دفعة لعملية التمثيل الغذائي، وتقليل الانتفاخ، وتحسين الصحة العامة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا"، طرق الحصول على بطن مسطح في 7 أيام فقط.

- تمارين البطن

تمارين البطن هي طريقة كلاسيكية للحصول على بطن مسطح، والتى تستهدف عضلات البطن المستقيمة، وهي العضلة المسئولة عن مظهر "العضلات الستة" المرغوب فيه بشدة، وللقيام بها بشكل صحيح، استلقي على ظهرك، وضعي قدميك بشكل مسطح على الأرض، مع ثني الركبتين، وضعى يديك خلف رأسك، ثم شدِ عضلات البطن مع رفع كتفيك ببطء عن الأرض، وإبقاء أسفل ظهرك مضغوطًا على الأرض، قُم بالزفير أثناء الرفع، وركز على استخدام عضلاتك الأساسية لرفع الجزء العلوي من جسمك، ثم خذِ شهيقًا مع النزول ببطء لأسفل عند عودتك إلى وضع البداية.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف هي معجزة عندما يتعلق الأمر بتسطيح البطن، فهى تمنح شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مع تقليل تناول السعرات الحرارية، بما يعزز صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف القابلة للذوبان، والتي تشكل مادة تشبه الهلام في الأمعاء ما يساعد على بطء عملية الهضم وتقليل الشهية، والأطعمة الغنية بالألياف تشمل الفواكه، مثل التفاح، والكمثرى، والتوت، والخضار، مثل البروكلي والجزر، والبقوليات، مثل الفول، والعدس، والحمص، والحبوب الكاملة، مثل الشوفان.

- تغلب على الانتفاخ بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الانتفاخ يمكن أن يجعل بطنك يبدو أكبر، ويساعد البوتاسيوم على توازن مستويات الصوديوم في الجسم، مما يقلل من احتباس الماء والانتفاخ، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تعتبر سلاحك في المعركة ضد انتفاخ البطن، مثل الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ والأفوكادو.

- تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو أكثر من مجرد مشروب مهدئ، إنه حارق قوي للدهون، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون، وخاصة أثناء ممارسة الرياضة، حيث يعزز الشاي الأخضر من معدل الأيض بنسبة 4%، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، لذلك اهدفِ إلى تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

- تناول الزنجبيل

الزنجبلي يساعد على الهضم ويقلل الانتفاخ، فهو يعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب، مما يساعد على منع الغازات والانتفاخ الذي يمكن أن يجعل بطنك يبدو منتفخًا. لذلك قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن للحصول على شاي مهدئ، بجانب استخدامه في الطهى.