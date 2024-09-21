بالترددات.. ٣ قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قناة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا، في بداية مشواره للدفاع عن لقبه القاري المفضل، عبر شاشتها المفتوحة والمجانية، وبالتحديد عبر قناة 1 AD Sports 1 HD على القمر الصناعي نايل سات.

كما أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» اليوم الأربعاء، نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر شاشتها، بالإضافة إلى احتفالية تسلم درع الدوري للنادي الأهلي.

ويمكن مشاهدة مباراة اليوم مجانًا عبر تردد قناة MBC مصر2 المفتوحة.

تنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا، في بداية مشواره للدفاع عن لقبه القاري المفضل.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم مباشر

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم مباشرة على القمر الصناعي النايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC 2 مصر المفتوحة المجانية الناقلة للقاء اليوم على النايل سات مباشرة

يأتي تردد قناة MBC 2 مصر، المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة اليوم مباشر على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على النايل سات

تستطيع مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا مباشر عبر تردد بث قناة أبوظبي الرياضية 1، مباشرة، على التردد التالي:

التردد: 12091 على القمر الصناعي نايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.