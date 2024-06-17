شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الحموضة بعد أكلات العيد الدسمة؟.. تناول هذه المشروبات والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الحموضة أحد الأعراض الشائعة التي نشعر بها خاصة بعد تناول أكلات العيد الدسمة خاصة اللحوم والفتة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام، نشعر بأهمية الترطيب وتناول المشروبات المنعشة بعد الأكل للتخلص من إحساس الحموضة، ويرصد تقرير موقع "Healthline" مجموعة من المشروبات الطبيعية للقضاء على الحموضة.

فيما يلى.. 5 مشروبات طبيعية للتخلص من الحموضة بعد تناول أكلات عيد الأضحى:

- شاى الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للمعدة، حيث يساعد تناوله بعد الوجبات الدسمة في تقليل الشعور بالحموضة وارتجاع المريء، بجانب احتوائه على العديد من الفيتامينات المفيدة للجهاز الهضمى والصحة بشكل عام.

- الحليب

معروف عن الحليب أنه من المشروبات المهدئة خاصة للمعدة، حيث يحتوى على الكالسيوم الذى يعمل بدوره على معادلة حمض المعدة، كما أنه يحتوى على البروتين الذى يساعد على زيادة إنتاج المخاط في المعدة وتخفيف الحموضة.

- عصائر الفاكهة

عصائر الفاكهة الطبيعية غنية بالمعادن والفيتامينات الصحية، ويساعد تناولها مع تقليل محتواها من السكر، على تخفيف أعراض الحموضة، مثل عصير الكمثرى والبطيخ.

- ماء جوز الهند

يعتبر من أهم المشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم خاصة في الطقس الحار، كما يساعد تناول هذا المشروب المنعش بعد الوجبات الدسمة في تقليل الحموضة ومنع ارتداد الحمض خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بفضل احتوائه على الإلكتروليتات المفيدة مثل البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز توازن الأس الهيدروجيني في الجسم.

- شاى البابونج

يتمتع شاى البابونج بخصائص مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة المعدة بعد تناول الطعام خاصة الدسم والتخفيف من أعراض الحموضة.