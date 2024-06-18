شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من وزنك الزائد بعد العيد.. 5 خطوات هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير منا عن التخلص من الوزن الزائد الذى تم اكتسابه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والدهون، ويقدم موقع "Healthline" مجموعة من النصائح للالتزام بها من أجل خسارة الوزن الزائد بعد عيد اللحمة.

- شرب الكثير من الماء قبل الوجبات

تؤكد العديد من الدراسات أن شرب كوب من الماء قبل تناول الوجبات يمنحك شعورًا بالشبع ما يترتب عليه عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبة خاصة الأطعمة عالية السعرات الحرارية وهذا الأمر يساعدك كثيرًا في فقدان وزنك، ويمكنك أيضًا تناول الماء الفاتر على الريق لحرق الدهون وتعزيز نكهته بإضافة الليمون والعسل.

- وجبة عشاء خفيفة

احرص على تناول وجبة خفيفة في المساء، خاصة قبل النوم، مثل كوب من الزبادى أو حفنة من المكسرات، هذا لا يساعد في فقدان الوزن فحسب، بل أنه يحسن دورة نومك ويمنحك شعورًا بالاسترخاء وتجنب الآرق.

- أضف الأطعمة الغنية بالبروتين إلى نظامك الغذائي

مثل البيض والأسماك وغيرها، حيث تمنحك شعورًا بالشبع خاصة أنها ذو قيمة غذائية عالية، وتساعدك في استعادة القدرة مجددًا على حرق الدهون بشكل طبيعى.

- تناول الفاكهة والخضار الغنية بالألياف

يساعدك تناول الفاكهة والخضار الغنية بالألياف على الشعور بالشبع كما تعزز الهضم الصحى، وتكبح الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية.

- القيام بنشاط بدنى

حاول قدر الإمكان إدخال أي نوع من الأنشطة البدنية الخفيفة إلى روتينك اليومى، مثل المشى وركوب الدراجات والجرى أو صعود السلالم وغيرها، حيث تساعد ممارسة الرياضة بجانب نظام غذائى صحى ومتوازن على نجاح خطة إنقاص الوزن لديك.