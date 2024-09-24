شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. تعرف على أفضل الأطعمة والممنوع منها للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تلعب العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامينات C وD وE، بالإضافة إلى السيلينيوم والألياف وأنواع معينة من الدهون، دورًا في علاج الربو، وفقا لما نشره موقع health

أفضل الأطعمة لمرضى الربو جزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين وفيتامين سي، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والتي يمكن أن تساعد في حماية مجرى الهواء من التلف. يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في حماية خلايا الجهاز التنفسي والسوائل من الإجهاد التأكسدي والتلف.

استخدم الجزر في السلطات والعصائر الباردة. كما يمكن تحميصه وشويّه - فالطهي السريع يضمن احتفاظه ببعض القرمشة والحفاظ على المزيد من فيتامين سي الموجود في الجزر.

الحمضيات

تعد البرتقال والليمون والليمون الحامض والجريب فروت الغنية بفيتامين سي طريقة منعشة وسهلة لإضفاء البهجة على الوصفات الحلوة والمالحة. كما أن المحتوى العالي من الماء في الحمضيات يمكن أن يساعد أيضًا في ترطيب الجسم، وهو ما ثبت أيضًا أنه يقلل من نوبات الربو الناجمة عن ممارسة الرياضة .

اللوز

تناول حفنة من فيتامين E من اللوز للمساعدة في حماية الأغشية الحساسة في الجهاز التنفسي.

سمك السلمون

إذا كنت تعاني من الربو، فإن الدهون التي تتناولها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. إن قوة أحماض أوميجا 3 الدهنية في سمك السلمون في مكافحة الالتهابات ليست سوى أحد الأسباب العديدة لتناول المزيد من هذه الأسماك الدهنية الصحية.

الجوز

يعد الجوز مصدرًا آخر رائعًا للدهون أوميجا 3، التي تلعب دورًا في حماية الجهاز التنفسي من الكميات المفرطة من الالتهابات.

السردين

تحتوي السردين على كميات كبيرة من السيلينيوم، وهو معدن له خصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا. وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص المصابين بالربو يمكنهم الاستفادة من المزيد من السيلينيوم في وجباتهم الغذائية اليومية، حيث وجد أن السيلينيوم يساعد في السيطرة على التهاب مجرى الهواء وكذلك تقليل إفراز المخاط في مجرى الهواء، وخاصة عند دمجه مع فيتامين هـ.

الأطعمة التي يجب تجنبها عند الإصابة بالربو

يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من حدة الربو بسبب قدرتها على إثارة ردود الفعل التحسسية. قد يساعد تجنب هذه الأطعمة في السيطرة على الأعراض. كما أن بعض الأطعمة الأخرى تؤدي إلى استمرار الالتهاب، مما قد يؤثر سلبًا على حالة الربو.

الفول السوداني والمكسرات الشجرية

تعتبر هذه المواد من أكثر المواد المسببة للحساسية شيوعًا، خاصة عند الأطفال.

اللحوم المصنعة

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، بما في ذلك اللحوم المصنعة ، إلى حدوث التهاب مفرط في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرئتين.

الحليب والزبادي والجبن، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الربو.

الحليب هو أحد مسببات الحساسية الشائعة، ولكن بعض البيانات تشير أيضًا إلى أن منتجات الألبان في غياب الحساسية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الرئة.

