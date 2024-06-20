هل تؤدى مشكلات الصحة النفسية إلى نوبة قلبية مفاجئة؟

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تؤثر الصحة النفسية بشكل كبير على مزاج وسلوك الإنسان، مما يدفعه إلى الاكتئاب واضطرابات القلق والفصام، ولكن هل تعلم أنه يمكن أن يكون له أيضًا تأثير على صحة قلبك؟ .. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع "تايمز ناو"، موضحاً أن النوبة القلبية قد تصيب بعض الأشخاص بسبب سوء الصحة النفسية.

هل تؤدى مشاكل الصحة النفسية إلى نوبة قلبية؟

وعن مدى تأثير المشاكل النفسية على قلبك، أوضح الأطباء أن الأمر يختلف من شخص لآخر، لكن إذا كنت متوترًا ومكتئبًا بشكل مستمر، فسيؤدي ذلك إلى زيادة هرمونات التوتر لديك وقد تلجأ إلى العادات غير الصحية مثل: التدخين والإفراط في تناول الطعام، وبالتالي هذا يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على صحة قلبك.



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وتحدث الأزمة القلبية عندما ينخفض أو ينقطع تدفق الدم إلى القلب بشدة. يحدث هذا الانسداد نتيجة لتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب وتسمى هذه الرواسب الدهنية المحتوية على الكوليسترول باللويحات.

أعراض النوبة القلبية

يمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية، في حين أن بعض الأشخاص يعانون من أعراض خفيفة، يمكن أن يعاني البعض الآخر من أعراض حادة. هناك بعض الأشخاص الذين لديهم أعراض تقترب من الصفر.

بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها هي:

-ألم في الصدر قد يشبه الضيق

-الانزعاج الذي ينتشر إلى الكتف والذراع والظهر والرقبة

-عرق بارد

-تعب

-حرقة في المعدة

-الدوار

-غثيان

-ضيق في التنفس

قد تعاني النساء من أعراض غير نمطية مثل الشعور بألم حاد في الرقبة أو الذراع أو في بعض الأحيان الظهر في بعض الأحيان، يكون العرض الأول للنوبة القلبية هو السكتة القلبية المفاجئة.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن بعض النوبات القلبية تحدث فجأة. لكن تظهر لدى العديد من الأشخاص علامات وأعراض تحذيرية قبل ساعات أو أيام أو أسابيع.