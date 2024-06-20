شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. وجبة إفطار ذهبية تمنحك الطاقة والتركيز فى الحر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع درجات الحرارة مع امتحانات طلاب الثانوية العامة تعد من الأمور التي يجب علي الطالب أخذها بعين الأعتبار أثناء ذهابه للامتحان، تجنبا للتعرض لمشاكل صحية مختلفة كالهبوط أو الدوخة أو الصداع المستدام.



ومن جهته قال الدكتور محمد حلمي استشارى السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، إن هناك العديد من العادات الصحية التي يجب علي طلاب الثانوية العامة القيام بها قبل الذهاب للامتحان فى الحر الشديد، وذلك للحفاظ علي وظائف الجسم.



وأضاف، أنه يجب تناول وجبة إفطار غنية بالعناصر الغذائية المهمة، والتي تزيد من التركيز، وترطيب الجسم والحماية من الهبوط، نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة، فوجبة الإفطار تساهم بشكل كبير في تحسين التركيز والانتباه، وتعزيز الذاكرة والحماية من الجفاف.



وقدم استشاري السمنة والنحافة، بعض النصائح لطلاب الثانوية لتناول وجبة إفطار تحميهم من التعرض لمضاعفات الصحية لارتفاع درجات الحرارة، ومنها:



- البيض، يشعرك بالشبع لفترة طويلة، وأيضا يزيد التركيز.

-الحبوب الكاملة كالشوفان المضاف إليه الحليب والمكسرات ومحلي بالعسل فهو وجبة غذائية رائعة تشعرك بالطاقة والحيوية وترطب الجسم.



-الفواكه، توفر الطاقة اللازمة للمخ، كما أنها ترطب الجسم بشكل ملحوظ ومهم خاصة خلال ارتفاع حرارة الجسم.

-الإكثار من الماء يعمل علي ترطيب الجسم، وتحسين وظائف المخ، ولذا عليك تناول كوب من الماء قبل الامتحان مباشرة لزيادة التركيز.