شكرا لقرائتكم خبر عن شعرك بيقع.. نصائح صحية مذهلة لإعادة نمو الشعر وتقليل تساقطه والان مع تفاصيل الخبر

تساقط الشعر أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الكثيرون، فضلا عن أنها تسبب ظهور الشعر الخفيف أو الفراغات في فروة الرأس أو أن يصبح الشعر غير صحى.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث المعني بالصحة العامة فإن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر بشدة، وهو ما يحتاج منا للكثير من الخطوات الصحية التي تقلل من تساقطه وتعيد بناء خصلة الشعر من البداية، وإعاده نموها مرة أخرى.

تابع التقرير موضحا أن الكثير من الأسباب تؤدي إلى سقوط الشعر، وقلة كثافته الجينات أو العوامل الوراثية ، فضلا عن بعض العادات الخاطئة التي يمارسها البعض مثل عدم الاعتناء بالشعر، او الإسراف فى الاعتناء به بالكثير من المنتجات غير الصحية.

تابع التقرير موضحا أن هناك بعض النصائح الصحية الخفية التي تعزز من فرص إعادة نمو الشعر مرة أخرى وتقليل حدة تساقطه تماما:

اهتم بالمكملات الغذائية الصحية التي تحتوي على حمض الفوليك وذلك لأنها تعزز من زيادة معدل نمو الشعر فضلا عن تقليل تساقط الشعر مثل مكملات البايوتين ومكملات حمض الفوليك الصحية



اهتم بالعناية الجيدة بشعرك دون الإسراف في دهان المستحضرات الطبية المختلفة رغبة في تنظيفه



بعض الزيوت الطبيعية تساعد بشكل كبير على إعادة نمو الشعر مرة أخرى مثل زيت شجرة الشاي وزيت إكليل الجبل وكذلك الكثير من الزيوت العطرية

تخيري نوع بلسم وشامبو جيدين للحماية من التقصف وتقليل فكرة سقوط الشعر وتساقطه



تخلى عن أي عادة عصبية قد تؤدى إلى سقوط الشعر لديك مثل عادات النتف وعادات الهرش في الرأس

لا بد من علاج قشرة الرأس التي تصيب فروة الرأس والتي تسبب مشكلة في نمو الشعر ذاته، وبالتالي تؤدي إلى تساقط الشعر فجأة



ابحث وراء الهرمونات وتأكد من انتظامها وانتظام النسب فيها

ابتعد تماما عن الضغوط النفسية والعملية والحياتية