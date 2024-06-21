شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب الصيف.. اعرف إزاى تعالج نفسك بحيل بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يعانى بعض الأشخاص من الاكتئاب الموسمى، الذى يصاب به البعض خلال تغير الفصول، فيمكن لحرارة الصيف الحارقة أيضًا أن تجلب لك كآبة الصيف، وذلك وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

يمكن أن يشعر الأشخاص ببعض أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى فى أشهر الصيف "اكتئاب الصيف"، حيث يؤدى انتقال الطقس من البارد إلى الدافئ إلى إضعاف الحالة المزاجية، فإذا كنت تشعر أنك تعانى من الكآبة الصيفية أو الاضطراب العاطفى الموسمى الصيفى، نتهرف فى هذا التقرير على ما هو وكيفية التعامل مع الكآبة الصيفية.

أعراض الاكتئاب الصيفى

ارتبطت التغيرات فى درجات الحرارة بالتغيرات الفسيولوجية والنفسية فعندما تصل درجة الحرارة البيئية إلى مستويات قصوى، يتعرض البشر لتغيرات فسيولوجية ذات صلة، ويمكن أن يكون لها تأثير قوى على النفس، وتبين أن درجات الحرارة المنخفضة للغاية والشتاء البارد، إلى جانب عدم التعرض لأشعة الشمس، ترتبط بالمزاج الحزين، وانخفاض مستويات الطاقة فى الأنشطة اليومية، وبالمثل ارتبط ارتفاع درجات الحرارة بزيادة التهيج وتغيرات المزاج.

أعراض الاكتئاب الصيفى

• التهيج

• القلق

• التغيرات في الشهية

• انخفاض مستويات الطاقة

• وجود صعوبة في التركيز

• التغيرات في أنماط النوم

• الشعور باليأس

• عدم القدرة على الاسترخاء

• البقاء بعيدا عن نفسك

• اهتمام أقل بالمشاركة الاجتماعية مع الآخرين

نصائح للتعامل مع الاكتئاب الصيفى - الوعى

بناء الوعى حول التغيرات الجوية والاستعداد لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

- ضمان الراحة الجسدية

يمكن أن يؤدى الحفاظ على درجات حرارة مريحة فى الغرف والمناطق المحيطة بشكل متعمد إلى قطع شوط طويل نحو تخفيف التأثير السلبى للحرارة الشديدة، إذا كانت الحرارة الخارجية تزعجك، فحاول البقاء فى درجات حرارة أكثر برودة بالداخل ولا تخرج إلا عند الضرورة، حاول الحفاظ على بيئة باردة بالداخل بمساعدة معدات مثل مكيفات الهواء.

- التأكد من تناول كمية كافية من السوائل

الحفاظ على رطوبة جسمك وتغذيته بشكل جيد يمكن أن يساعد في تنظيم الراحة البدنية والطاقة، أحد الآثار الفسيولوجية الشائعة لارتفاع درجات الحرارة هو فقدان الماء بسبب زيادة العرق، لذا للتعويض عن فقدان الماء اشرب المزيد من السوائل.

- انتبه لما ترتديه

تساعد بعض خامات الأقمشة على تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل من غيرها، ارتدى أقمشة خفيفة وقابلة للتنفس مثل القطن أو الموسلين التي تضمن حركة الهواء، أيضًا إذا كنت ستخرج من المنزل تأكد من ارتداء الملابس التي تغطي جسمك لتجنب الإصابة بأي مشاكل جلدية قد تؤدي أيضًا إلى القلق.

- تعرف على الأطعمة الصحية

أشار الأطباء إلى أن الوجبة الصحية هي التي تعتمد أكثر على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان المنخفضة الدسم والدجاج والأسماك، والأكل الجيد يعنى أيضا الحد من تناول اللحوم الحمراء والملح والأطعمة المحلاة بالسكر.