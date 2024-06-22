شكرا لقرائتكم خبر عن ما تسيبيهوش للموبايل.. ممارسات تعزز صحة أطفالك النفسية خلال الإجازة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية الإجازة الصيفية للكثير من المراحل التعليمية، لابد أن تنظم وقت طفلك وتعزز صحته النفسية، وفقا لما ذكره تقرير نشر في موقع bpe eanesisd فإن فترات الراحة من الدراسة، وبدء الإجازات لمعظم المراحل التعليمية، يستوجب على الآباء والأمهات توفير بعض النصائح والتعليمات والأنشطة للأطفال لعدم تأثر صحتهم النفسية بوقت الفراغ.

وأوضح التقرير، أن وقت الفراغ يمكن أن يكون غير صحى للأطفال الصغار النشطين، ويصبحون عرضة للاضطرابات النفسية، مثل القلق والتوتر، والملل والشعور بالفراغ، وهو ما يستوجب مجموعة من النصائح منها :

-ساعد طفلك على الالتزام بروتين يومى خلال وقت الإجازة، يعزز ذلك من شعوره بالإستقرار النفسى والوقاية من اضطرابات القلق

-اجعله يأخذ استراحة من الشاشات، واهتم بانخراطه في نشاط اجتماعى هادف.

-حاول جعل الطفل يتواصل مع الطبيعة، والهواء الطلق، من خلال ممارسة رياضة أو المشى في الهواء الطلق الذى يعزز من تقليل فرص اكتئابه أو شعوره بالمشكلات النفسية وأعراض التوتر.

-اهتم بقضاء الوقت معه، وخصص له حصة من مهامك، لتعزيز صحته النفسية.

-وقت العائلة هام، لتعزيز ثقته وقدراته النفسية.

-علمه ممارسة تمارين الامتنان والشكر الدائم لكل ما يشهده يوميا من أحداث.

-اهتم بالاستماع إليه، ولا تنزعج من شعوره بالملل.

-فترة الإجازات فرصة للتحدث أكثر مع أطفالنا، ومعرفة مشكلاهم النفسية والحياتية، وعلاجها بشكل من أعمق.

-الاهتمام بترك بعض الحرية وفقا لعمر طفلك، ومرحلته، للنشاطات وتكوين الصداقات، والشعور بالتحكم في حياته رويدا، هذا الامر يعزز ثقته بنفسه ويعزز من صحته النفسية.