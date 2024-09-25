شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من دهون البطن بطريقة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر



لا تبدو طبقة الدهون حول جذع الجسم غير جذابة فحسب، بل إنها تشكل أيضًا خطرًا على صحة الإنسان. لا تقتصر مشكلة دهون البطن على الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرةً، بل تشمل أيضًا الدهون الحشوية التي تقع عميقًا داخل البطن، وتحيط بالأعضاء الداخلية ، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الطرق الطبيعية للتخلص من الدهون تمارين اليوجا



تمارين اليوجا من أفضل أشكال التمارين الرياضية التي تفيد الجسم بطرق لا حصر لها. من علاج الاختلالات الهرمونية ومشاكل الهضم كما تساعد أيضًا على تحسين الصحة العقلية والنوم والهضم الأمثل الذي يساعد في تقليل الدهون الصعبة في البطن.

العلاجات الطبيعية والعشبية

الحلبة

بذور الحلبة هي مخزن للعديد من الفوائد. لقد أثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن. فهي تعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتساعد في النهاية على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم. كما أنها تساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتبقي الشخص ممتلئًا لفترة طويلة. كما تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تساعد في السعي إلى إنقاص الوزن.

القرفة



يعمل السينامالديهيد الموجود في القرفة على تنشيط عملية هضم الأنسجة الدهنية الحشوية، مما يعني فعاليته في التخلص من دهون البطن، كما أنه يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

بعض النصائح اليومية



استهلك 50% من السعرات الحرارية اليومية الكاملة خلال فترة الظهيرة، حيث تكون القدرة الهضمية في أوج قوتها في تلك الفترة. يجب تناول أقل كمية من السعرات الحرارية عند العشاء، قبل الساعة 7 مساءً.

ينبغي تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة، والمشروبات المحلاة، والحلويات، والمعكرونة، والخبز، والبسكويت، والأطعمة الغنية بالزيوت.

شرب الماء الدافئ عند الشعور بالعطش يساعد على خسارة الوزن من خلال تنشيط عملية التمثيل الغذائي.