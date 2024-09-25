شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تختتم أولى مراحل برنامج تدريب 300 شاب على مهارات القيادة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الأولى من "برنامج قائد شبابى" بالتعاون مع كيان سواعد شباب مصر، بهدف تنمية المهارات القيادية والريادية لدى الشباب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك فى احتفالية أقيمت بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بمشاركة 300 متدرب من محافظات الإسكندرية، الشرقية، والمنوفية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

ويأتى البرنامج فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تنظيم حزمة من البرامج والدورات التدريبية، التى تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والفنية لدى الشباب فى الجمهورية الجديدة، ومواكبة المتغيرات السريعة فى منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات التقنية التى تسهم فى استدامة المشاريع الريادية.

تضمنت الفعالية تكريم خريجى المرحلة الأولى من البرنامج، بما فى ذلك منسقى المحافظات المتميزين، تقديراً لدورهم في دعم الأنشطة المختلفة. كما تم الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي ستشمل محافظتي القاهرة والجيزة.

وشمل البرنامج في مرحلته الأولى ورش عمل حول اكتساب مهارات اكتشاف الذات، حل المشكلات، القيادة، تكوين فرق العمل، والمبادرات المجتمعية، وذلك لتأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم لمستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم، مع منحهم المهارات اللازمة للحياة العملية وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف ملائمة.

كما تضمنت ورش العمل تدريب المشاركين على المهارات القيادية والتنظيمية التي تُمكن رواد الأعمال من رؤية الصورة الكاملة للأعمال، وتخطيطها وتنفيذها بكفاءة، إلى جانب المهارات التحليلية والابتكارية لحل المشكلات بطرق خلاقة، والمهارات التسويقية والمالية والتقنية التي تُعد أساسية لنجاح رواد الأعمال.

يُذكر أن برنامج "قائد شبابي" يُعد واحداً من المبادرات الرائدة التي تسعى لإعداد جيل من القادة الشباب القادرين على المشاركة بفعالية في دفع عجلة التنمية والتقدم في المجتمع.